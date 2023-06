Qualifiche GP Austria, Norris: “Qualche errore nel giro decisivo, quarto posto ottimo risultato”

Il pilota della Mclaren Lando Norris ha commentato l’ottimo quarto posto ottenuto nelle qualifiche per il GP d’Austria, che andrà in scena domenica pomeriggio alle 15. La giornata di domani sarà interamente dedicata alla Sprint Race. “Sono quarto ed è un bel risultato. Voglio fare i complimenti al team che ha lavorato alla grande per consentirmi di realizzare la migliore qualifica della stagione. I miglioramenti sulla nostra vettura ci hanno permesso di fare un bel passo in avanti. Ho commesso qualche errore di troppo e, nel giro decisivo, anche per questo ho mancato la terza posizione”, le parole dell’inglese.