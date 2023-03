Napoli: dopo la torta, ecco anche l’uovo di Pasqua dedicato a Osimhen

A Napoli sono sempre più pazzi di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sta trascinando i partenopei sempre più primi in classifica a suon di gol. Nonostante l’assenza per infortunio a inizio autunno, il centravanti azzurro si trova in testa alla classifica marcatori a quota 19. Così, dopo la torta realizzata in suo onore, è spuntata anche una scultura di cioccolato pensata per Pasqua, realizzata da Umberto Pignatello, maestro cioccolataio di Sant’Anastasia, paese del napoletano. “Non mi aspettavo tante richieste – ha detto ai microfoni dell’Ansa -, la mia e’ una produzione limitata, si tratta di una scultura di cioccolato fatta a mano, ha dei tempi lunghi di produzione, ho già finito le scorte di cioccolato ed ho ancora molte ordinazioni. Negli anni del Napoli di Sarri realizzai un uovo dedicato ad Hamsik, un uovo con la cresta. Stavolta sono certo che qua dentro non ci sarà nessuna sorpresa” – ha concluso.