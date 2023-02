Lipsia, Rose: “Affronteremo il Manchester City con coraggio”

“Ho molta fiducia nella mia squadra. Affrontiamo una delle formazioni migliori al mondo e dovremo giocare una partita coraggiosa. Ma in casa, con i nostri tifosi alle spalle, tutto è possibile. Se restiamo uniti, possiamo ottenere grandi cose. Siamo riusciti a qualificarci per gli ottavi e ora vogliamo cogliere questa opportunità”. Marco Rose commenta così la sfida che attende il suo Lipsia contro il Manchester City in Champions League. “Sarà importante tenere la palla, non solo inseguirla. Ci sarà da soffrire ma dovremo anche divertirci a difendere, chiudere gli spazi e sfruttare quelli che si apriranno quando riconquisteremo il pallone. Il Manchester City è una squadra di altissimo livello con giocatori di classe mondiale e un allenatore eccezionale. Ma anche noi abbiamo giocatori che vogliono e possono giocare al top”. Guardiola non potrà contare su De Bruyne mentre ci sarà Haaland, che il tecnico del Lipsia ha allenato sia al Salisburgo che al Dortmund: “Quello che contraddistingue Erling è la sua mentalità: quando vede la porta, pensa solo a fare gol. Ma non solo: lavora sodo per la squadra e ha migliorato il suo stile di gioco e la sua tecnica. È un giocatore di livello mondiale“.