Atp Delray Beach 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 15 febbraio con Cobolli

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 250 di Delray Beach 2024 per la giornata di giovedì 15 febbraio. Sessione serale per Flavio Cobolli, che cerca un altro quarto di finale in questo meraviglioso inizio di stagione: a partire dalla mezzanotte sfiderà il qualificato Svajda. In campo anche la seconda e terza testa di serie del torneo, ovvero Frances Tiafoe e Tommy Paul.

STADIUM

Ore 19:00 – Thompson vs Moreno de Alboran

Non prima delle 20:30 – Michelsen vs (3) Paul

Non prima delle 00:00 – (Q) Svajda vs (LL) Cobolli

Non prima delle 02:00 – (Q) Albot vs (2) Tiafoe