Lazio-Bayern Monaco, Tuchel: “Gara nelle nostre mani, fatto di tutto per perdere”

“Il primo tempo abbiamo giocato bene e abbiamo anche creato, nel secondo tempo invece abbiamo perso brillantezza, non so perché. Abbiamo fatto di tutto per perdere, la gara era nelle nostre mani”. Sono queste le parole di Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, dopo la sconfitta contro la Lazio, ai microfoni di Prime Video, nel match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2023/2024.