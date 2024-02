Atp Buenos Aires 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 15 febbraio con Darderi e Vavassori

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 250 di Buenos Aires 2024 per la giornata di giovedì 15 febbraio. Aprono Andrea Vavassori e Laslo Djere, a caccia di un posto nei quarti di finale. Sessione serale che vedrà in campo prima Carlos Alcaraz, al suo esordio contro Ugo Carabelli, e poi la rivincita della scorsa settimana tra Darderi e Baez.

COURT GUILLERMO VILAS

Ore 17:30 – (Q) Vavassori vs (7) Djere

a seguire – (SE) Coria vs (2) Norrie

Non prima delle 22:30 – (1) Alcaraz vs (Q) Ugo Carabelli

a seguire – (5) Baez vs (SE) Darderi