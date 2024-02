Atp Delray Beach 2024, Cobolli non stecca: vince al tie-break del terzo set contro Daniel e vola al secondo turno

La fortuna, come si suol dire, aiuta gli audaci. Flavio Cobolli sfrutta al meglio la seconda chance e – dopo essere stato ripescato all’ultimo momento come lucky loser – avanza agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Delray Beach. Impegnato contro il nipponico Taro Daniel, il tennista romano non è partito bene, cedendo la prima frazione con il punteggio di 6-1 in appena 36′ di gioco.

Per fortuna dai primi games del secondo set iniziava una nuova partita, con Flavio che dopo aver annullato una palla break nel quinto game apriva un parziale di sette giochi a zero che lo portava sull’1-6 6-2 3-0. L’azzurro saliva 5-2, ma sul 5-4 al momento di servire per il match subiva il controbreak dell’avversario e in un attimo si ritrovava anche sotto 0-40 sul 5-5. Qui era bravo ad annullare in totale quattro palle break e a salire sul 6-5, prima di rinviare l’esito del match al tie-break decisivo. Qui Cobolli andava subito avanti e dominava la contesa per sette punti a uno. Lo score finale recita 1-6 6-2 7-6(1) e ora negli ottavi una buona chance contro Svajda.