Lipsia-Real Madrid 0-1, Brahim Diaz: “Ringrazio il Milan, stavo bene lì e lo seguo sempre”

“Sto bene, l’infortunio al polpaccio non dovrebbe essere niente di grave. Una grande serata per me e per la squadra, sono contento di aver aiutato con il mio gol. Ho anche esultato dedicando il gol a Bellingham che oggi ha dovuto seguire la partita da casa”. Così il centrocampista offensivo del Real Madrid, Brahim Diaz, dopo la vittoria con gol decisivo a Lipsia nell’andata degli ottavi di Champions League: “Sto molto bene, come stavo bene al Milan, una squadra che ringrazio sempre e alla quale voglio molto bene. Parlo sempre con Theo Hernandez, lo sento spesso e seguo sempre anche i rossoneri. La Nazionale? Per adesso penso solo al Real, a dare una mano e a fare bene in campo. Se continuerò così le opportunità con la Spagna arriveranno”.