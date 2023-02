Atp Buenos Aires 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 14 febbraio

L’ordine di gioco della seconda giornata dell’Atp 250 di Buenos Aires 2023, in programma da lunedì 13 a domenica 19 febbraio. Si prosegue con i match di primo turno, che vedranno in campo il vincitore di Cordoba Baez ma soprattutto Dominic Thiem, impegnato nella super sfida contro Molcan. Di seguito l’ordine di gioco completo.

COURT GUILLERMO VILAS

Dalle ore 17:30 – Etcheverry vs (PR) Dellien

Non prima delle 19:00 – (Q) Hanfmann vs (5) F.Cerundolo

Non prima delle 22:30 – (Q) Lajovic vs (6) Baez

Non prima delle 00:00 – (7) Molcan vs Thiem

ESTADIO 2

Dalle ore 17:30 – (8) Ramos-Vinolas vs Carballes Baena

A seguire – Galan vs (Q) Ugo Carabelli

Non prima delle 21:00 – (WC) Diaz Acosta vs Coria

A seguire – (Q) Varillas vs Sousa