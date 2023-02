Atp Delray Beach 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Atp 250 di Delray Beach 2023, in programma dal 13 al 19 febbraio. Campo dei partecipanti molto simile a quello del torneo della settimana precedente a Dallas (distante 2h30′ d’aereo), con tanti americani ai nastri di partenza. A guidare il seeding sarà Taylor Fritz, seguito da Paul e Shapovalov. L’unico italiano presente è Mattia Bellucci, chiamato però a disputare le qualificazioni. La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la piattaforma Supertennix (gratis per i tesserati Fit). In alternativa Sportface.it seguirà il torneo con aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti nel corso della settimana.

SUPERTENNIS

Notte tra lunedì 13 e martedì 14 febbraio: LIVE alle ore 02:00 e differita alle ore 04:00 (primo turno)

Notte tra martedì 14 e mercoledì 15 febbraio: LIVE alle ore 02:00 e differita alle ore 04:00 (primo turno)

Notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio: LIVE alle ore 02:00 e differita alle ore 04:00 (secondo turno)

Notte tra giovedì 16 e venerdì 17 febbraio: LIVE alle ore 02:00 e differita alle ore 04:00 (secondo turno)

Notte tra venerdì 17 e sabato 18 febbraio: LIVE alle ore 02:00 e differita alle ore 04:00 (quarti di finale)

Sabato 18 febbraio: LIVE alle ore 21:00 e 02:00 (semifinali)

Domenica 19 febbraio: LIVE alle ore 21:00 (finale)