Atp Delray Beach 2023: avanzano Fritz e McDonald, esce a sorpresa Tommy Paul

Tabellone allineato alle semifinali nel tradizionale ATP 250 di Delray Beach, dove avanza la prima testa di serie Taylor Fritz. Il numero sette del ranking mondiale vince un primo set molto lottato e poi riesce a superare in due parziali Adrian Mannarino con il punteggio di 7-6(6) 6-4. Ora a contendergli un posto in finale sarà il connazionale Mackenzie McDonald, che dopo aver disputato un ottimo Australian Open dimostra di aver iniziato con il piglio giusto questa stagione. Nei quarti si è imposto in un altro derby su Michael Mmoh con il punteggio di 3-6 6-3 6-4.

Clamorosa invece la sconfitta di un altro protagonista di Melbourne, ovvero il semifinalista Tommy Paul, qui numero due del tabellone. L’americano è stato sconfitto nettamente per 6-2 6-2 dal veterano moldavo Radu Albot, che in semifinale sfiderà Miomir Kecmanovic. Il serbo prova ad uscire da un periodo non semplice a livello di risultati, e il successo nei quarti su Giron è certamente un segnale positivo per lui.