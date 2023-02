Atp Delray Beach 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 18 febbraio

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di sabato 18 febbraio al torneo Atp di Delray Beach 2023. Si parte alle ore 21:00 italiane, quando in Florida saranno le 15:00, con la semifinale tra Kecmanovic ed Albot. Il piatto forte per il pubblico di casa senza dubbio sarà però la seconda partita, ovvero il derby a stelle e strisce tra Taylor Fritz e Mackenzie McDonald, programmato per le 02:00 di questa notte. Di seguito ecco la programmazione odierna.

Non prima delle 21:00: (4) Kecmanovic vs Albot

Non prima delle 02:00: (1) Fritz vs McDonald