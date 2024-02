Atp Cordoba 2024: programma, orari e ordine di gioco venerdì 9 febbraio con Darderi

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 9 febbraio al torneo Atp di Cordoba 2024. La pioggia ha scombinato i piani degli organizzatori e soprattutto dei tennisti, con alcuni di questi che saranno costretti al doppio turno quest’oggi. Si dovranno infatti concludere gli ottavi di finale e poi giocare anche gli incontri di quarti, con il nostro Darderi che attende il vincente di Hanfmann-Burruchaga

CANCHA CHENTRAL

Ore 16:00 – (7) Hanfmann vs (Q) Burruchaga – interrotta sull’1-2 al terzo

a seguire – Dellien vs (2) Baez

Non prima delle 20:00 – (3) Etcheverry vs Coria

Non prima delle 23:00 – Munar vs (Q) Bagnis

a seguire – Tirante o Diaz Acosta vs Dellien o (2) Baez

CANCHA 1

Ore 17:00 – (LL) Tirante vs Diaz Acosta

a seguire – doppio

Non prima delle 00:00 – (7) Hanfmann o Burruchaga vs (Q) Darderi