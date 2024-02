Atp Cordoba 2024, la pioggia è protagonista: concluso un solo incontro giovedì

La pioggia è stata la vera protagonista della giornata di giovedì in quel di Cordoba, dove è in corso di svolgimento un ATP 250 su terra rossa. Portato a termine soltanto il match che ha visto Luciano Darderi imporsi nettamente ai danni dell’austriaco Sebastian Ofner, mentre tutti gli altri incontri in programma sono stati interrotti o cancellati. Tra questi, anche il match tra Hanfmann e Burruchaga, dal quale uscirà il prossimo avversario nei quarti di Darderi. I due torneranno in campo sull’1-2 al terzo set questo pomeriggio a partire dalle 16:00 italiane. Previsto doppio turno per alcuni tennisti, come da ordine di gioco stilato.