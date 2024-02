NBA 2023/2024: i Nuggets battono i Lakers, i Bucks cadono ancora. Curry trascina al successo gli Warriors

Un giovedì pieno per la NBA, nelle prima metà di giornata impegnata al telefono in vista della trade deadline (QUI il resconto) e poche ore dopo in campo con nove partite. Uno dei match clou, nel giorno in cui a Downtown Los Angeles viene inaugurata la statua di Kobe Bryant, è la rivincita delle scorse Western Conference Finals tra Lakers e Nuggets, con Denver che vince 106-114 grazie a un Jamal Murray che al solito si dimostra un rebus di difficile risoluzione per la difesa losangelena. 29 punti, 7 rimbalzi, 11 assist per la guardia di Denver, ben assistito dal solito Jokic da 24+13+9 e dai 27 punti di Michael Porter Jr. Ai Lakers – orfani di Russell – non bastano i 32 di Daviss e i 25 di LeBron James.

Tra chi insegue i Lakers per un posto ai play-in ci sono i Golden State Warriors, che battono i Pacers 109-131 vincono la terza partita di fila con 42 punti di Steph Curry. Sempre a Ovest, prosegue il bel momento dei Phoenix Suns, che vincono 129-115 contro Utah: senza Booker, ci pensano Durante e Beal, rispettivamente con 31 e 30 punti a referto.

Con un Doncic da 39 punti, 8 rimbalzi e 11 assist vince anche Dallas, che sbanca il Madison Square Garden, superando 108-122 dei New York Knicks abbastanza in emergenza tra infortuni e scambi dell’ultimo minuto. Continua invece la stagione abbastanza indecifrabile dei Milwaukee Bucks, che dopo il cambio in panchina hanno vinto appena una partita su sei: cadono nettamente in casa 105-129 contro i Minnesota Timberwolves di un Edwards da 26.

27 punti del solito Donovan Mitchell regalano l’ottavo successo di fila ai Cleveland Cavaliers nel 95-118 sui Brooklyn Nets; Orlando batte San Antonio 127-111 con i 34 di Franz Wagner; 30 di DeRozan nella vittoria esterna di Chicago a Memphis. E i Detroit Pistons per la prima volta in stagione ne vincono due consecutive, sconfiggendo all’overtime i Portland Trail Blazers 122-128: 27 punti e 22 rimbalzi per Jalen Duren.