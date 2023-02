Atp Cordoba 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo ATP 250 di Cordoba 2023, evento in programma dal 6 al 12 febbraio nella città argentina. Così come a Dallas, sono i giocatori di casa a monopolizzare l’entry list dell’evento. A guidare il seeding è Diego Schwartzman, seguito da Francisco Cerundolo. L’unico tennista azzurro nel main draw è Marco Cecchinato, mentre nel tabellone di qualificazione ce ne sono parecchi.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Il montepremi totale del torneo è di €658,500, con il vincitore che si aggiudicherà anche 250 punti molto utili per il ranking. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP 250 CORDOBA 2023

PRIMO TURNO – € 6.360 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 10.404 (20 punti)

QUARTI DI FINALE – € 17.917 (45 punti)

SEMIFINALE – € 30.922 (90 punti)

FINALISTA – € 52.598 (150 punti)

VINCITORE – € 90.171 (250 punti)