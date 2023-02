Tabellone Atp Cordoba 2023: Schwartzman cerca il trionfo in casa, presente Cecchinato

Il tabellone principale dell’Atp 250 di Cordoba 2023, torneo in programma in Argentina dal 6 al 12 febbraio. Inizia la tradizionale campagna sul rosso sudamericano, con Diego Schwartzman che cerca di interrompere un periodo altamente negativo sulla terra battuta di casa. L’argentino è il primo favorito di un seeding composto solo da tennisti locali e spagnoli. Ci proverà Marco Cecchinato a conquistare un risultato positivo, su una superficie che gli ha sempre regalato molte gioie nel corso della sua carriera professionistica. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti.

TABELLONE ATP CORDOBA 2023

(1) Schwartzman bye

Andujar vs (WC) J.Cerundolo

(WC) Pella vs (Q)

(Q) vs (5) Cachin

(4) Baez bye

Gaston vs (Q)

Galan vs (WC) Barrios Vera

Carballes Baena vs (8) Zapata Miralles

(7) Martinez vs Garin

Sousa vs Etcheverry

Lajovic vs Varillas

(3) Ramos-Vinolas bye

(6) Coria vs Monteiro

Bagnis vs Cecchinato

(Q) vs Tabilo

(2) F.Cerundolo bye