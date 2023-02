Napoli-Cremonese, Ballardini: “Siamo convinti che da qui in avanti faremo belle partite”

La Cremonese perde 3-0 contro la capolista Napoli e resta inchiodata a quota 8 punti in classifica, ultima nella graduatoria della Serie A e con un piede già nella categoria inferiore. Per Davide Ballardini, però, le cose stasera non sono andate così male: a tratti, il team lombardo si è comportato bene su un campo di gioco mai espugnato in questa stagione, nemmeno da corazzate come Liverpool e Juventus.

“Al Napoli non si può concedere nulla – ha affermato l’allenatore ex Genoa ai microfoni di Dazn –, sono dei maestri nella gestione della palla e hanno grande capacità di verticalizzare. La Cremonese è stata bene in campo per un’ora, i ragazzi mi sono piaciuti. Siamo convinti che, da qui, in avanti, faremo delle belle partite: non giocheremo sempre con il Napoli… Dobbiamo però avere più personalità – ha puntualizzato -, sbagliare meno, essere meno ingenui in certi momenti. Abbiamo corso bene fino a un certo punto, riuscendo a mettere pressione ai loro portatori di palla. I lati positivi ci sono, ma dobbiamo ancora migliorare e certamente miglioreremo”.