Atp Cordoba 2023, Baez torna al successo: batte Coria in tre set e vince il secondo titolo in carriera

Sebastian Baez supera in tre set il connazionale Federico Coria e si laurea campione dell’Atp 250 di Cordoba 2023. L’aria di casa fa bene al tennista argentino, che prima di questa settimana aveva collezionato 17 sconfitte negli ultimi 18 match disputati. Sebita ha invece avuto modo di riscattarsi sulla sua amata terra rossa, conquistando il secondo titolo della carriera dopo quello all’Estoril nel 2022. Sconfitto in finale Coria con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 dopo quasi due ore di gioco.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

CRONACA – Primo set a senso unico in cui Baez ha servito molto bene e non ha lasciato scampo al suo avversario, il quale è stato però bravo a reagire nel secondo parziale. Nel terzo, infine, dopo uno scambio di break in avvio, è stato ancora Baez a prendere l’iniziativa e ottenere il break decisivo nel sesto game. Grazie a questo successo, l’argentino guadagna 11 posizione e torna tra i primi 40 del mondo. Best ranking anche per Coria, che farà il suo esordio in Top 50.