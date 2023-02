NBA 2022/2023: Boston batte Memphis, vincono anche i Toronto Raptors

Di fronte a un evento come il Super Bowl, in cui si affrontavano Chiefs e Eagles (IL RACCONTO), si è fermato anche il basket NBA. Solamente due, pertanto, i match della regular season andati in scena, ovviamente prima dell’appuntamento di Glendale, Arizona. Vittoria per i Boston Celtics, che nonostante le tante assenze riescono a piegare la resistenza dei Memphis Grizzlies per 119-109. In una giornata no per Tatum, 16 punti ma tanti errori, ci pensano White e Hauser a trascinare la squadra al successo. Agli ospiti non bastano neppure i 25 punti del solito Ja Morant per evitare la sconfitta al TD Garden. Più equilibrata l’altra sfida, vinta in volata dai Toronto Raptors sui Detroit Pistons con il punteggio di 119-118. Il grande protagonista è Fred VanVleet, autore di 35 punti, ma è fondamentale anche l’apporto di Siakam con 28 punti. Per il fanalino di coda della Eastern Conference, invece, non sono sufficienti i 33 punti di Bogdanovic.

