Atp Chengdu 2023: programma, orari e ordine di gioco domenica 24 settembre con Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco dell’ATP di Chengdu 2023 per la giornata di domenica 24 settembre. Si giocano i quarti di finale e torna in campo il nostro Lorenzo Musetti dopo la battaglia vinta all’esordio ai danni del qualificato Sekulic. Il livello si alza e il match contro Rinderkench si prennuncia tutt’altro che semplice. Nella tarda mattinata italiana tocca a Grigor Dimitrov. Di seguito il programma giornaliero.

CENTER COURT

Ore 07:00 – Thompson vs Safiullin

a seguire – Musetti vs Rinderknech

a seguire – Zverev o Kotov vs (7) Kecmanovic

a seguire – (3) Dimitrov vs O’Connell