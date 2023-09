Bologna-Napoli, Rudi Garcia in conferenza stampa: programma, orario e streaming

Alle 13:00 di sabato 23 settembre Rudi Garcia parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Napoli, match della quinta giornata di Serie A 2023/2024. Dopo la vittoria in Champions League contro il Braga all’esordio stagionale in Europa, l’allenatore francese vuole ritornare alla vittoria dopo due partite senza tre punti. La sconfitta contro la Lazio e il pareggio col Genoa hanno tolto certezze, ma adesso il Napoli vuole ripartire per avvicinarsi ai piani alti della classifica. L’infortunio di Rrahmani impone scelte urgenti in difesa: Ostigard, Juan Jesus e Natan. Due maglie per tre giocatori. Quello della difesa è uno dei temi cruciali della conferenza stampa di Garcia. Sarà possibile seguirla in diretta sul canale Youtube della società partenopea. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 13:00.

