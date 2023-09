Al Nassr, Ronaldo: “Amo ancora giocare, continuerò finché le mie gambe non diranno che è finita”

Al termine della partita contro l’Al-Ahli, Cristiano Ronaldo ha dichiarato: “Beh, amo ancora il calcio nonostante la mia età, amo ancora giocare, segnare gol, vincere partite e continuerò finché le mie gambe non diranno: ‘Cristiano, è finita’. Ma finora mi sento bene. Continuo ad aiutare la squadra. Ma per me la cosa più importante oggi è che siamo in testa alla classifica”.