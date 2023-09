ATP Challenger Genova 2023, Fognini sconfitto in finale: il titolo va a Seyboth Wild

Non si conclude con la ciliegina sulla torta la bella settimana di Fabio Fognini a Genova, nell’ATP Challenger 125. Il tennista ligure, nonostante un pubblico che l’ha sostenuto con grande calore ed entusiasmo, non è riuscito a superare nell’atto conclusivo del torneo il forte brasiliano Thiago Seyboth Wild. Primo set abbastanza dominato da quest’ultimo, che strappa tre volte il servizio a Fabio verso il 6-2 finale. Nel secondo parziale parte bene il ligure con un break di vantaggio sul 2-0 che però restituisce nel sesto game. La frazione segue poi i turni di battuta fino al tie-break che il sudamericano si aggiudica per sette punti a tre.

Ex numero 1 juniores (vinse uno Us Open in finale contro il nostro Musetti), il tennista classe ’00 dopo un paio di anni difficili durante la pandemia è tornato con le idee piuttosto chiare in questo 2023 e domani entrerà per la prima volta nei primi 80 del ranking ATP dopo aver trionfato sia qui a Genova che la scorsa settimana a Como.