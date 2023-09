Lecce: problema per Krstovic in Montenegro-Bulgaria, l’attaccante esce in barella

Brutte notizie in casa Lecce dalle qualificazioni agli Europei 2024. Il nuovo centravanti scovato da Corvino, Krstovic, è uscito in barella dopo essere caduto male in un contrasto aereo. Problema alla spalla per il giocatore del Montenegro, nel corso della sfida con la Bulgaria, che, secondo quanto riporta il Lecce con un comunicato, è stato sostituito per dei “conati di vomito”.