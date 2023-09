Dalla Francia: il Lione pensa a Gattuso per la panchina

Gennaro Gattuso potrebbe ripartire dal Lione. L’ex allenatore di Milan e Napoli, reduce da una esperienza poco fortunata al Valencia, è nell’elenco dei candidati per sostituire Laurent Blanc (sempre più vicino all’esonero) sulla panchina dell’OL. Dopo la pesante sconfitta subita contro il Paris Saint-Germain, al Groupama Stadium per 1-4, la dirigenza del Lione è al lavoro per trovare un successore del tecnico. E il nome di Gattuso inizia a circolare sempre più seriamente nelle riflessioni interne, secondo Footmercato. Nella rosa dei possibili allenatori, ci sono anche Julen Lopetegui, libero dal Wolverhampton, e Olivier Glasner. Nei prossimi giorni sono previsti i colloqui tra l’entourage di Gennaro Gattuso e la dirigenza dell’OL. Secondo Footmercato, il tecnico italiano si è detto disponibile ad assumere l’incarico.