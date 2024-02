Atp Delray Beach 2024: programma, orari e ordine di gioco sabato 17 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 250 di Delray Beach 2024 per la giornata di sabato 17 febbraio. E’ un affare a stelle e strisce per il titolo del torneo in corso di svolgimento sui campi della Florida. Nella prima semifinale si affronteranno Frances Tiafoe e Tommy Paul, mentre nel corso della nottata italiana un Marcos Giron in formissima proverà a fare l’upset ai danni della testa di serie numero uno Taylor Fritz

STADIUM

Ore 21:00 – (3) Paul vs (2) Tiafoe

Non prima delle 02:00 – (1) Fritz vs Giron