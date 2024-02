Atp Buenos Aires 2024, sorteggiate le qualificazioni: Andrea Vavassori a caccia del main draw

Dopo Cordoba la stagione sudamericana su terra battuta prosegue a Buenos Aires, con l’ATP 250 in programma dal 12 al 18 febbraio. Nelle qualificazioni riesce ad entrare in extremis Andrea Vavassori, che in Argentina tornerà a giocare anche in doppio con Simone Bolelli dopo la finale di Melbourne. Il tennista piemontese all’esordio ha pescato la testa di serie n°4 del draw cadetto, lo spagnolo Pedro Martinez. In caso di successo, al turno decisivo se la vedrebbe contro il vincente del match tra Monteiro e Cerundolo.