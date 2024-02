Cagliari-Lazio, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Cagliari-Lazio, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. All’Unipol Domus da una parte i sardi che sono in crisi di risultati e devono far punti per la salvezza, dall’altra i biancocelesti anche loro a secco di vittorie da due turni e in corsa per la zona Champions. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 15 di sabato 10 febbraio.

Cagliari-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Fabio Bazzani.