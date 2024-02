Atp Delray Beach 2024, qualificazioni: Flavio Cobolli è la prima testa di serie

Parte da Delray Beach, in Florida, la lunga trasferta nordamericana di Flavio Cobolli. Il giovane tennista romano, reduce dalle ottime prestazioni agli Australian Open e a Montpellier, è la prima testa di serie delle qualificazioni dell’ATP 250 in programma dal 12 al 18 febbraio. L’azzurro sfiderà all’esordio l’ucraino Marchenko, mentre in caso di vittoria andrebbe a giocarsi l’accesso al main draw contro il vincente della sfida tra l’ottavo giocatore del seeding Moreno de Alboran e il nipponico Shimabukuro.