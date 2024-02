Serie C 2023/2024, i risultati: il Perugia batte la Fermana 1-0

Cinque le partite andate in scena nella serata di oggi nella ventiseiesima giornata di Serie C. Nel girone B la Vis Pesaro non è andata oltre il 2-2 con l’Ancona. Il Perugia invece ha battuto la Fermana grazie ad una rete di Seghetti all’85’. Nel girone C solo 0-0 per Juve Stabia-Brindisi e Virtus Francavilla-Turris. Potenza e Avellino invece si sono accontentati del 2-2. Le reti di Saporiti e Candellori per i padroni di casa, quelle di D’Ausilio e Rigione per la formazione ospite.

I risultati e i marcatori

Girone B

Vis Pesaro-Ancona 2-2 (24′ Paolucci, 52′ Pucciarelli, 60′ Zagnoni, 76′ Giampaolo)

Perugia-Fermana 1-0 (85′ Seghetti)

Girone C

Juve Stabia-Brindisi 0-0

Virtus Francavilla-Turris 0-0

Potenza-Avellino 2-2 (3′ Candellori, 58′ D’Ausilio, 73′ Rigione, 89′ Saporiti)