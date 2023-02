Borussia Dortmund-Chelsea in tv: data, canale, orario e diretta streaming Champions League 2022/2023

Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Borussia Dortmund-Chelsea, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Match di grande prestigio al Signal Iduna Park, dove si affronteranno due squadre da cui ci si aspetta molto. I tedeschi partiranno leggermente favoriti, anche in virtù del fattore campo, ma guai a sottovalutare il Chelsea, che sta faticando in termini di risultati ma resta una squadra potenzialmente fortissima. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 15 febbraio, con la partita che sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime Video.