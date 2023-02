Premier League 2022/2023: il Newcastle frena in casa del Bournemouth

Il Newcastle frena in casa del Bournemouth nella ventitreesima giornata di Premier League 2022/2023. Al Vitality Stadium i bianconeri, in lotta per la zona Champions e al momento quarti in classifica, si fermano sull’1-1 contro la penultima forza del campionato inglese, invischiata nella lotta per non retrocedere. Di fatto, è comunque un pareggio che non fa comodo a nessuna delle due, ma è pur sempre meglio di una sconfitta.

Alla mezzora del primo tempo il vantaggio dei padroni di casa: i rossoneri la sbloccano con Senesi, che firma un bel gol e firma l’1-0, la grande colpa del Boro però è quella di subire gol a pochi secondi dal rientro negli spogliatoi: Almiron la mette dentro e fa 1-1, nella ripresa occasioni da una parte e dall’altra ma non ci sono ulteriori reti e la partita termina in parità.