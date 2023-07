Atp Bastad 2023, Musetti si sveglia dopo il primo set e batte in rimonta Misolic: è in semifinale

Il primo semifinalista del torneo ATP 250 di Bastad 2023 (terra battuta) è Lorenzo Musetti. Il carrarino, terza testa di serie, ottiene un altro successo in tre set dopo quello all’esordio contro Arnaldi, ma stavolta ai danni dell’austriaco Filip Misolic, e prosegue il suo cammino sulla terra rossa svedese. 4-6 6-1 6-2 il punteggio del match, portato a casa da Lorenzo dopo 2 ore e 5 minuti di gioco. Come suggerisce lo score, di fatto c’è stato equilibrio solo nel primo set, in cui Musetti ha pagato a caro prezzo lo 0/5 sulle palle break. Nei due restanti parziali, invece, l’azzurro è stato nettamente superiore ed ha avuto la meglio senza grosse difficoltà. Come da pronostico, semifinale raggiunta dunque da Musetti, che attende ora di scoprire il suo prossimo avversario: l’altro austriaco Sebastian Ofner oppure il norvegese Casper Ruud, numero quattro del mondo e finalista in carica del Roland Garros.

CRONACA – Avvio di match estremamente equilibrato, in cui cinque dei sei primi giochi finiscono ai vantaggi. A fare la differenza sono dunque i dettagli, ma purtroppo Lorenzo non è molto fortunato. Nonostante si procuri tre palle break non riesce infatti a concretizzarle, mentre il suo avversario è più cinico e va a segno nel quinto gioco, ottenendo un break prezioso per poi consolidarlo. Si susseguono dunque una serie di game rapidi e dominati dal giocatore al servizio e Misolic si ritrova a servire per il set sul 5-4. Come è normale che sia, l’austriaco accusa la tensione, alternando belle giocate ad errori banali. Alla fine a spuntarla però è lui, riuscendo ad imporsi al secondo set point e incassando il set per 6-4 in 57 minuti di gioco.

Nonostante il set perso, Musetti non si disunisce e inizia bene nel secondo, tenendo la battuta in apertura. Misolic fa lo stesso, ma a partire dal terzo gioco Lorenzo inanella una serie di sette giochi consecutivi che mettono un punto esclamativo sul match. L’azzurro fa suo innanzitutto il secondo set, con il punteggio di 6-1 in appena 26 minuti, non lasciando scampo al rivale. Il dominio di Musetti prosegue anche nella terza frazione con un break in apertura che gli consente di mettere in discesa la strada. L’austriaco si sblocca e torna a muovere il punteggio, non rinunciando mai a lottare. Musetti però è superiore e lo dimostra a più riprese, conquistando un altro break e vincendo il set per 6-2.