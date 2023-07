Dall’Inghilterra: De Gea rifiuta l’offerta dell’Inter

L’Inter, dopo aver ceduto Andrè Onana al Manchester United di ten Hag, sta cercando un nuovo numero uno. La prima scelta è sempre quella che porta a Sommer, ma attenzione anche ad altri profili, come quello di David De Gea. Il portiere spagnolo, attualmente svincolato, sarebbe potuto diventare un profilo importante per la successione dell’ex Ajax. L’affare però sarebbe sfumato in partenza.

Secondo quanto raccolto, infatti, dalla stampa britannica ci sarebbe stato un tentativo dell’Inter per De Gea. Marotta avrebbe proposto uno stipendio annuo di 5 milioni di euro contro una richiesta di almeno 10 milioni. Per questo, la domanda e la proposta erano praticamente impossibili da coniugare ed è per questo che sarebbe stato il portiere a rifiutare, chiudere la porta ed andare avanti.