Atp Barcellona 2023, Musetti: “Non sono frustrato per il ko con Tsitsipas, è stata una settimana positiva”

“È stata una grande partita. Tsitsipas è un grande giocatore e sono felice di aver condiviso il campo con lui, in una splendida cornice e con una fantastico pubblico che mi ha sostenuto molto. Sono migliorato molto rispetto all’ultima volta che ci siamo affrontati. Ho dato tutto in questo match e sono contento della settimana che ho vissuto. Il mio obiettivo è ora quello di riposare e concentrarmi sul prossimo torneo, ovvero quello di Madrid“. Questo le parole di Lorenzo Musetti, intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell’Atp 500 di Barcellona 2023.

“Ho avuto l’opportunità di breakkarlo nel primo game del terzo set. Poi non sono riuscito a servire bene per via del vento e delle palline usate. La verità è che Stefanos ha giocato meglio, ma nel complesso credo di aver giocato bene anch’io – ha proseguito il tennista azzurro – Non sono affatto frustrato. Al contrario, sono felice di aver giocato al mio meglio fino all’ultimo punto. Per raggiungere i miei obiettivi e diventare numero uno al mondo devi dare il 100% ogni giorno. Io ci sto lavorando e continuerò ad avere quest’atteggiamento in campo“.