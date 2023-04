Lazio-Torino, Juric: “Vittoria meritata, abbiamo tanta voglia di crescere”

“Abbiamo fatto una grande partita e sono molto sodisfatto. Abbiamo fatto gol, potevamo anche chiuderla prima, è stata una vittoria super meritata. Tutta la squadra ha fatto una grande partita, con maturità ha concesso poco e dominato abbastanza”. Lo ha detto il tecnico del Torino Ivan Juric dopo la vittoria contro la Lazio. “Abbiamo tanta voglia di crescere nel gioco, abbiamo lavorato tanto sulla tecnica e i ragazzi si divertono in allenamento. È il quarto anno che la storia si ripete – ha detto l’allenatore granata ai microfoni di DAZN – fai bene e poi smontano la squadra completamente: c’è desiderio di fare qualcosa di più a livello di classifica. I ragazzi meritano soltanto applausi dai tifosi, non mi spiego le polemiche dell’altra volta. Stanno facendo il loro miglior campionato, ovvio che dal Toro ti aspetti sempre di più ma la squadra sta dando tutto”. Infine un commento sui singoli: “Radonijc da ragazzo inaffidabile si è trasformato in un professionista serio, abbiamo un bel rapporto e abbiamo superato le difficoltà: l’abbraccio è stato molto bello. Ilic ha un grande potenziale, può crescere ancora tanto al di là del gol di oggi”, ha concluso Juric.