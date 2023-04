Sampdoria-Spezia, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Sampdoria-Spezia, match valido per la trentunesima giornata di Serie a 2022/2023. Scontro delicatissimo per la salvezza, visto che si tratta di uno spareggio e per giunta di un derby. Ultima spiaggia per i padroni di casa, possibilità ghiotta di allontanarsi dalle zone calde per gli ospiti. Chi la spunterà al Ferraris? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di sabato 22 aprile.

Sampdoria-Spezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Nando Orsi.