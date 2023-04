Atp Banja Luka 2023, Djokovic spreca di tutto contro Lajovic ed esce ai quarti di finale

Un’altra dolorosa sconfitta per Novak Djokovic in questi primi tornei che aprono la stagione sulla terra rossa europea. Il numero uno al mondo, dopo la sconfitta contro Lorenzo Musetti negli ottavi di finale a Monte-Carlo, quest’oggi è stato sconfitto nei quarti di finale dal connazionale Dusan Lajovic nell’ATP 250 di Banja Luka. Nei precedenti due scontri diretti Nole aveva perso solamente quattro games: 6-2 6-1 finì il primo match a Doha, addirittura 6-0 6-1 il secondo scontro giocato nel Principato di Monaco. Djokovic arriva così all’importante 1000 di Madrid con un recor di 2 successi e altrettanti ko sul rosso in questo 2023.

Tante le occasioni non concretizzate da Djokovic, che chiude con un misero 1/16 nel computo delle palle break. Nel primo set aveva recuperato dal 2-2 al 4-4, salvo poi perdere nuovamente il servizio nel nono gioco e poi sprecare tre palle break in quello successivo mentre Lajovic serviva per il set. Nel secondo parziale il vincitore degli ultimi Australian Open si era trovato ad un passo dal baratro, chiamato a fronteggiare di nuovo due palle break sul 4-4. Questa volta riusciva a salvarsi, ma allungando solamente l’agonia: nel tie-break Djokovic non sfruttava ben tre set point consecutivi e cedendo cinque punti consecutivi salutava il torneo con il punteggio di 6-4 7-6(6).