Empoli, contro l’Inter ancora out Vicario: assente anche De Winter

L’Empoli continua gli allenamenti in vista della sfida di domenica contro l‘Inter. La formazione di Zanetti dovrà ancora fare a meno di Vicario, che continua ad avere problemi al costato. Il portiere è tornato ad allenarsi ma non è ancora pronto per scendere in campo, al suo posto ancora Perisan. In difesa out per infortunio al legamento collaterale De Winter, al centro della difesa toccherà dunque ad Ismajli e Luperto, con Ebuhei a destra e Parisi a sinistra. Non sarà della gara neanche Akpa Akpro a causa di un problema alla caviglia. Al suo posto Fazzini con Marin che agirà in regia e Bandinelli nel ruolo dell’altro interno. In attacco possibilità per Caputo-Piccoli. Alle spalle delle punte toccherà a Baldanzi. Domani in programma una seduta di allenamento mattutina.