Hockey su ghiaccio: due amichevoli per l’Italia contro la Slovenia in preparazione al Mondiale

Dopo le due positive amichevoli contro l’Austria, la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta a tornare in pista per una doppia sfida contro la Slovenia. Gli Azzurri stanno preparando il Mondiale di 1^ Divisione Gruppo A in programma dal 29 aprile al 5 maggio a Nottingham. Il primo match in programma domani, 20 aprile, alle ore 18:00, il secondo invece venerdì 21 aprile alle ore 13:00. Al coach Mike Keenan e all’associated coach Mike Pelino si sono aggregati nei giorni scorsi il portiere Damian Clara, il difensore Thomas Larkin e gli attaccanti Brandon McNally e Marco Zanetti. Hanno lasciato invece il ritiro per scelta tecnica il goalie Davide Fadani, il difensore Marco Defrancesco e gli attaccanti Stefan Spinell e Davide Schiavone. Non partirà alla volta della Gran Bretagna neanche Giovanni Morini, infortunato.

“E’ la nostra terza settimana di raduno, tutti i ragazzi si stanno impegnando duramente negli allenamenti e nella preparazione – spiega coach Mike Keenan -, siamo felici dei progressi fatti finora e vogliamo continuare a migliorare: abbiamo visto segnali positivi contro l’Austria, adesso giochiamo contro la Slovenia e sarà un’opportunità per continuare a giudicare e costruire la squadra in termini di sistema e stile di gioco che poi adotteremo al Mondiale. Il nostro obiettivo è vincere il torneo ed ottenere la promozione: sappiamo che ci saranno altre squadre che inseguiranno lo stesso obiettivo, ma siamo fiduciosi per quanto visto finora. A Budapest prima, a Bolzano poi e adesso contro l’Austria, il gruppo si è comportato bene e abbiamo avuto modo di vedere tanti giocatori diversi“.