Tabellone Atp Astana 2023: Griekspoor e Baez guidano il seeding

Il tabellone del torneo Atp 250 di Astana 2023, che si svolge nella città kazaka dal 27 settembre al 3 ottobre. Tallon Griekspoor e Sebastian Baez, due che in questi tornei 250 spesso riescono a fare la voce grossa, sono le prime due teste di serie del draw. Un campo partecipanti di certo non eccelso, considerando la presenza in contemporanea del 500 di Pechino. Un’ottima occasione per molti giocatori di fascia media di portare a casa punti importanti.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TABELLONE PRINCIPALE ATP 250 ASTAN 2023

PRIMO TURNO

(1) Griekspoor bye

Carballes Baena vs (Q)

(WC) Kukushkin vs Borges

Popyrin vs (5) Korda

(4) Lehecka bye

Zapata Miralles vs (Q)

(WC) Shevchenko vs Van de Zandschulp

(WC) Medjedovic vs (7) Djere

(8) Wawrinka vs Giron

Varillas vs Thiem

Fucsovics vs Ofner

(3) Bublik bye

(6) Mannarino vs Rinderknech

Moutet vs (Q)

Barrere vs (Q)

(2) Baez bye