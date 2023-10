MotoGP GP Australia 2023, Martin amareggiato: “Facile dire adesso che la soft non andava”

Jorge Martin è intervenuto ai microfoni di Sky al termine del GP d’Australia 2023, sedicesima tappa del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo ha dominato in lungo e in largo salvo crollare nel finale a causa delle gomme consumate, finendo quinto: “Facile dire adesso che la soft non sarebbe arrivata fino alla fine. Ho guidato in maniera pulita sin dall’inizio e fino all’ultimo giro ero al comando. Ormai è andata così” ha detto in maniera amareggiata Martin. “Qualcuno avrebbe dovuto dirmi che non si poteva mettere la soft ma queste decisioni le prendiamo noi piloti da soli. Quando ho capito che la gomma non andava? A sei giri dalla fine. Sono stato primo fino all’ultimo giro, ma poi non ho potuto fare nulla” ha concluso Martinator.