Atp Anversa 2023, Nardi sfida Thiem: obiettivo centrare la terza vittoria in carriera nel circuito maggiore

Dopo l’eliminazione subita da Giulio Zeppieri per mano di Benjamin Bonzi al turno decisivo delle qualificazioni, sarà Luca Nardi l’unico italiano al via nel tabellone principale dell’European Open, torneo ATP 250 in corso di svolgimento sui campi in cemento indoor della Lotto Arena di Anversa. All’esordio nell’ottava edizione della rassegna belga, il Next Gen azzurro affronterà Dominic Thiem. Una sfida affascinante, in programma come secondo match della sessione serale a partire dalle ore 19:00, che promette di regalare tanto spettacolo. Per il classe 2003 di Pesaro sarà la seconda partecipazione ad Anversa dopo quella del 2020, che gli regalò grazie ad una wild card il debutto assoluto nel tabellone principale di un torneo del circuito maggiore. Nardi riuscì a strappare il primo set a Marcos Giron, prima di arrendersi in rimonta per 4-6 6-4 6-1.

Contro Thiem, l’attuale numero 133 della classifica mondiale andrà a caccia della sua terza vittoria in carriera in un main draw ATP dopo il successo ottenuto lo scorso anno su Alexander Schevchenko al primo turno di Astana e quello conquistato ad aprile al Rolex Monte-Carlo Masters contro Valentin Vacherot. Il 28 agosto 2023, Nardi ha raggiunto il suo best ranking di 116 ATP pochi giorni dopo aver centrato a Porto il quarto titolo Challenger della sua carriera. Reduce da tre tornei disputati indoor, l’azzurro si è fermato agli ottavi di finale nel Challenger di Orleans e ai quarti di finale in quello di Mouilleron-Le-Captif, mentre la scorsa settimana si è spinto sino alle semifinali del Challenger di Bratislava, dove si è arreso solamente a Joris De Loore per 7-5 7-5. Alla quinta apparizione stagionale in un main draw del circuito maggiore, Nardi proverà a mettere in cascina punti importanti in ottica Next Gen Finals. Nella Pepperstone ATP Race to Jeddah, l’azzurro occupa la dodicesima posizione e punta ad entrare nei primi otto entro la fine della stagione.

Ex numero 3 del mondo e vincitore degli US Open 2021, Thiem occupa al momento la posizione numero 72 della classifica mondiale. Autore di una buona seconda parte di stagione, l’austriaco è tornato sulla terra rossa di Kitzbuhel a disputare ad agosto una finale ATP ma ha perso per 6-3 6-1 l’ultimo atto con Sebastian Baez. Con i quarti di finale centrati poche settimane fa ad Astana, dove ha perso il derby con Sebastian Ofner, Thiem ha riconquistato l’ingresso in top 100. Nell’ultimo torneo disputato, il Challenger di Bratislava, il trentenne di Lichtenworth è uscito di scena agli ottavi di finale, sconfitto da Gabriel Diallo con lo score di 1-6 6-4 7-6(5). Lo scorso anno ad Anversa l’austriaco riuscì a spingersi fino alla semifinale perdendo la sfida con Sebastian Korda, dopo aver sconfitto nell’ordine Michael Geerts, Francisco Cerundolo e Hubert Hurkacz. Tra Thiem e Nardi non ci sono precedenti.