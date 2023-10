Roberto Mancini ancora ko, Arabia Saudita sconfitta dal Mali 3-1: ancora zero vittorie per l’ex Ct azzurro

Quattro partite, tre sconfitte, un pareggio, nove gol subiti e quattro fatti. Bilancio non esaltante per l’Arabia Saudita del nuovo Ct Roberto Mancini dopo le prime quattro amichevoli del nuovo corso. L’ultima, giocata all’Estádio Municipal de Portimão, ha visto i sauditi perdere 3-1 contro il Mali. Al 14′ è stato Doumbia ad indirizzare il match con la rete dell’1-0. Poco dopo il var ha cancellato il raddoppio del Mali, ma al 42′ Traore ha siglato il 2-0. Al 58′ Al Dawsari ha accorciato le distanze, ma a fermare l’operazione rimonta è stato Sinayoko al 71′ per la rete del 3-1. L’ultimo pareggio per 2-2 acciuffato in extremis contro la Nigeria di Osimhen (che in quel caso si era fatto male) aveva offerto segnali incoraggianti al Ct, che deve ancora lavorare duro. Il tempo però stringe. Nella prossima finestra per le nazionali, l’Arabia Saudita di Mancini prenderà parte ai primi impegni ufficiali, quelli di qualificazione ai Mondiali: il 16 novembre contro il Pakistan, il 21 novembre contro la Giordania.