Italia-Norvegia U21, infortunio per Baldanzi: Empoli in ansia

Dura cinquantasette minuti la partita di Tommaso Baldanzi, autentico protagonista dell’ora di gioco di Italia-Norvegia Under 21, match di qualificazione agli Europei del 2025. Dopo un gol e un assist, il fantasista dell’Empoli si è fermato per un problema fisico e ha chiesto il cambio. Nunziata ha quindi fatto cenno ad Oristanio di andarsi a scaldare. L’attaccante del Cagliari poco dopo ha fatto il suo ingresso in campo. Nel primo tempo Baldanzi aveva accusato un problema alla caviglia, ma ha stretto i denti ed è rimasto in campo. Al 57′ il dolore lo ha convinto ad uscire. In panchina il trequartista ha applicato del ghiaccio sul punto dolorante.