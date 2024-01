Atp Adelaide 2024: trionfa Lehecka, sconfitto in rimonta Draper

E’ l’ATP 250 di Adelaide 2024 il primo titolo della carriera di Jiri Lehecka, che finora aveva vinto solo le Next Gen Atp Finals a Milano nel 2022. Il tennista ceco ha invece trionfato in Australia e l’ha fatto superando in finale il più quotato Jack Draper con il punteggio di 4-6 6-4 6-3. Successo in rimonta dunque per la settima forza del seeding, capace di imporsi dopo 2h07′ di gioco e chiudere alla grande una settimana da urlo in cui aveva già sconfitto avversari del calibro di Jarry e Korda.

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

CRONACA – Per quanto riguarda la finale, Draper non ha troppo da recriminare: le fatiche dei match precedenti si sono fatte sentire e, dopo il primo set vinto, è calato. Tuttavia non è mancata qualche chance: nel secondo set si è trovato 4-4 40-40 ma non è riuscito a ottenere il break per andare a servire per il match; nel set decisivo, infine, ha avuto tre palle break consecutive nel quinto gioco per recuperare il break di svantaggio. Una volta passato questo treno, però, ha poi inevitabilmente ceduto. Il giovane britannico ottiene comunque punti importanti e si conferma una mina vagante a Melbourne. Lehecka invece ritocca il best ranking salendo in 23^ posizione, ma verosimilmente perderà terreno già dopo gli Australian Open, dove è chiamato a difendere i quarti di finale.