NBA 2023/2024: Jokic trascina Denver, continuano a vincere i Jazz. Golden State sbanca Chicago

Tanta carne al fuoco nella notte italiana, dove si sono disputate ben dieci partite valide per la regular season NBA 2023/2024. La miglior prestazione stagionale di Paul George (37 punti) trascina i Los Angeles Clippers all’ottava vittoria nelle ultime nove gare, avvicinandoli al vertice della Conference: Grizzlies ko 128-119. Successi anche per Indiana Pacers e Houston Rockets, rispettivamente ai danni di Atlanta e Detroit, mentre il derby della Florida tra Miami e Orlando va agli Heat per 96-99: MVP Bam Adebayo con una doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Non tradiscono i Minnesota Timberwolves, bravi a liquidare i Portland Trail Blazers per 116-93 nel segno di Rudy Gobert (24 punti e 17 rimbalzi) e consolidare la propria leadership. Tornano alla vittoria invece i Golden State Warriors, capaci di espugnare lo United Center di Chicago. Nonostante i 39 punti di DeMar DeRozan, i Bulls cedono il passo agli ospiti, trascinati dal duo Thompson-Curry (30 e 27). Show di Victor Wembanyama (26 punti e 11 rimbalzi) nel successo dei San Antonio Spurs contro gli Charlotte Hornets per 135-99, mentre i Philadelphia 76ers sanno vincere anche senza Embiid: Kings ko per 112-93.

La squadra più in forma del momento? Senza dubbio gli Utah Jazz. Contro i Raptors – peraltro con un sonoro 145-113 – arriva la quarta vittoria di fila nonché la decima nelle ultime 12 gare. Protagonisti i soliti Markkanen, Clarkson e Sexton, ma anche Simone Fontecchio dà il suo contributo con 13 punti a referto nei 20 minuti sul parquet. Infine, i Denver Nuggets piegano per 125-113 i New Orleans Pelicans e lo fanno grazie al solito Nikola Jokic, autore dell’ennesima tripla doppia: per lui una prestazione da 27 punti, 10 rimbalzi e 14 assist.