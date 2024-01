Atp Adelaide 2024, Musetti si ferma ad un passo dal traguardo: spreca un match point e cede al terzo a Bublik

Lorenzo Musetti si è fermato ad un solo punto dalla semifinale dell’ATP 250 di Adelaide 2024 e da una splendida rimonta ai danni di Alexander Bublik. 6-3 6-7 7-5 il punteggio del match, pieno di ribaltamenti di fronte e durato ben 2h37′ di gioco: a fare la differenza è stato il kazako, che nei momenti decisivi ha dimostrato più freddezza, ottenendo così il successo. Mastica amaro l’azzurro, che avrebbe proprio avuto bisogno di un risultato positivo, specialmente dopo la bella vittoria ai danni di Thompson. I segnali sono comunque positivi e di ripresa, pertanto Lorenzo può guardare con ottimismo agli imminenti Australian Open. Sorride invece Bublik, che stacca il pass per il penultimo atto del torneo, dove se la vedrà contro il vincente dell’incontro Paul-Draper.

CRONACA – Primo set molto equilibrato fin da subito, in cui a fare la differenza sono i servizi. In avvio c’è anche uno scambio di break, ma l’equilibrio regna sovrano e si prosegue senza sussulti. A risultare decisivo è un passaggio a vuoto di Musetti, che nell’ottavo gioco perde quattro punti di fila dal 30-0 e subisce il break che regala la frazione a Bublik. Non tarda però ad arrivare la reazione dell’azzurro, bravo a strappare il servizio all’avversario negli scampoli iniziali di secondo set ed a consolidare il vantaggio, issandosi sul 4-1. Poco male per Bublik, che ottiene il contro break poco dopo e trascina il set al tie-break. Nonostante un’arma importante come il servizio per il kazako (10 aces e 7 doppi falli solo nel secondo set, 17 e 11 in totale), a prevalere è Musetti con un comodo 7-4.

Lo psicodramma si consuma quindi nel parziale decisivo, dove Lorenzo esce indenne da un lottato quarto gioco con tanto di 4 palle break annullate e ottiene a sua volta un break estremamente prezioso sul 3-3, scappando in un batter d’occhio sul 5-3. Purtroppo per il toscano, si tratta dell’inizio di un crollo verticale: sul 5-3 spreca un match point, sul 5-4 serve per il match ma perde la battuta, sul 5-5 arriva a 30-30 ma perde il game e infine sul 5-6 salva prima un match point, poi spreca una chance per il tie-break e infine cede alla seconda palla match.