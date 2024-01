NBA 2023/2024: Boston vince ancora in casa, Utah Jazz scatenati. Pelicans a valanga su Golden State

Tre partite all’overtime, vittorie pesanti e sconfitte inaspettate: non ci si è annoiati affatto nella nottata italiana, in cui sono andati in scena dieci incontri validi per la regular season NBA 2023/2024. Giocare in casa equivale a vincere per i Boston Celtics, trascinati dai 45 punti di Tatum, che piegano i Minnesota Timberwolves ai supplementari per 127-120. Comodo successo per i Sacramento Kings ai danni di Charlotte, mentre la vittoria dei San Antonio Spurs contro Detroit porta la firma di Victor Wembanyama, giocatore più giovane della storia in NBA a realizzare una tripla doppia (16 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) con 0 palle perse.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Sorridono gli Indiana Pacers, che regolano Washington per 112-104 e si avvicinano ulteriormente alle posizioni di vertice, e gli Atlanta Hawks, capaci di piegare i Philadelphia 76ers nel segno di Young e Johnson (doppia doppia per entrambi). Bene anche i Chicago Bulls, vittoriosi tra le mura amiche contro Houston, mentre a Ovest arrivano due successi molto pesanti per OKC e Pelicans. I Thunder superano i Miami Heat per 128-120 grazie ai 28 di SGA e ai 23 di Holmgren, mentre New Orleans travolge i Golden State Warriors con un severo 141-105.

Settima vittoria nelle ultime otto gare per i Los Angeles Clippers, capaci di archiviare anche la pratica Raptors, ma fanno ancora meglio gli Utah Jazz con 9 successi nelle ultime 11. Ko anche i Denver Nuggets di Nikola Jokic (27 punti con 8 su 9 al tiro e 11 rimbalzi) per 124-111. Appena tre punti nei 20 minuti trascorsi sul parquet per Simone Fontecchio.